البنك المركزي يوجه المصارف والمؤسسات المالية بالالتزام باستيفاء العمولات المقررة

وجه البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، المصارف والمؤسسات المالية بالالتزام باستيفاء العمولات المقررة مسبقاً بإعماماته.

وقال البنك في بيان ، إن "على جميع المصارف والمؤسسات المالية بالالتزام باستيفاء العمولات المقررة مسبقاً بإعماماته والتي تتمثل بالتالي:

1- عمولة الشراء عن طريق نقاط البيع : مجاناً.

٢- عمولة السحب النقدي من خلال نقاط البيع (٠,٠٠٦ من المبلغ) حد ادنى (٢,٠٠٠ دينار عراقي) أي ٦,٠٠٠ دينار لكل ١ مليون دينار عراقي، وفي حال سحب مبلغ ٣٣٣,٠٠٠ دينار فما دون فتطبق اقل عمولة وتبلغ (٢,٠٠٠ دينار عراقي).

٣- عمولة السحب النقدي من خلال الصراف الآلي : (٠,٠٠٤ من المبلغ المسحوب) اقل عمولة (١,٠٠٠ دينار عراقي) أي ٤,٠٠٠ دينار عراقي لكل ١ مليون دينار، وفي حال سحب مبلغ ٢٥٠,٠٠٠ دينار عراقي او اقل تطبق اقل عمولة وتبلغ (١,٠٠٠ دينار عراقي).