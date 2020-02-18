الصفحة الاقتصادية

البنك المركزي يوجه المصارف والمؤسسات المالية بالالتزام باستيفاء العمولات المقررة


وجه البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، المصارف والمؤسسات المالية بالالتزام باستيفاء العمولات المقررة مسبقاً بإعماماته.

وقال البنك في بيان ، إن "على جميع المصارف والمؤسسات المالية بالالتزام باستيفاء العمولات المقررة مسبقاً بإعماماته والتي تتمثل بالتالي:

1- عمولة الشراء عن طريق نقاط البيع : مجاناً.

٢- عمولة السحب النقدي من خلال نقاط البيع (٠,٠٠٦ من المبلغ) حد ادنى (٢,٠٠٠ دينار عراقي) أي ٦,٠٠٠ دينار لكل ١ مليون دينار عراقي، وفي حال سحب مبلغ ٣٣٣,٠٠٠ دينار فما دون فتطبق اقل عمولة وتبلغ (٢,٠٠٠ دينار عراقي).

٣- عمولة السحب النقدي من خلال الصراف الآلي : (٠,٠٠٤ من المبلغ المسحوب) اقل عمولة (١,٠٠٠ دينار عراقي) أي ٤,٠٠٠ دينار عراقي لكل ١ مليون دينار، وفي حال سحب مبلغ ٢٥٠,٠٠٠ دينار عراقي او اقل تطبق اقل عمولة وتبلغ (١,٠٠٠ دينار عراقي).

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
البنك المركزي يوجه المصارف والمؤسسات المالية بالالتزام باستيفاء العمولات المقررة
مستشار رئيس الوزراء يتحدث عن الرواتب ويؤكد: الحكومة تسعى لتأمين مخصصات نصف مليون مواطن
الرافدين يصدر بيانا بشأن الممتنعين عن تسديد القروض
وزير النقل يعلن مد سكك حديد الى مختلف الارصفة في موانئ ام قصر
مصر تؤكد رغبتها بتوسيع التعاون النفطي مع العراق
عضو بالمجلس الاقتصادي العراقي : يدعو الحكومة إلى إعداد استراتيجية صناعية وطنية
العراق يزود مصر بـ12 مليون برميل نفط سنويا
أزمة تقشف بمصارف الإمارات.. مصرف إسلامي يغلق ابوابه
إيران توافق على صفقة بقيمة 1.4 مليار دولار لتطوير حقلين نفطيين قرب العراق
النفط يهبط وخام برنت عند 53.63 دولار للبرميل
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 76.51
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك