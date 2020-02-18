الرافدين يصدر بيانا بشأن الممتنعين عن تسديد القروض

اعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، عن المضي في استرداد أمواله من قبل المتلكئين الذين امتنعوا عن تسديد مابذمتهم من مبالغ او اقساط شهرية متاخرة جراء القروض التي تم اتخاذها من المصرف.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم ان المصرف مستمر في متابعة امواله من زبائنه المتلكئين الممتنعين عن دفعها وفقا للشروط والإجراءات القانونية.

واشار الى وجود متابعة حثيثة لهذا الموضوع وقد اسهم باسترجاع اكثر من 16 مليار دينار في عام 2019 والمصرف اتخذ كافة الاساليب القانونية بحق من تخلف عن تسديد أموال المصرف.