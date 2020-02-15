وزير النقل يعلن مد سكك حديد الى مختلف الارصفة في موانئ ام قصر

اعلن وزير النقل عبدالله لعيبي، السبت، عن مد سكك حديد الى مختلف الارصفة في موانئ ام قصر، مؤكداً اكتمال تنفيذ مشروع تأهيل السكك الحديد الواصل بين مصفى بيجي ومصفى القيارة.

وقال لعيبي خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد، إنه "تم اكتمال تنفيذ مشروع تأهيل السكك الحديد الواصل بين مصفى بيجي ومصفى القيارة ونعلن عن دخول القاطرات الى القيارة ومصفاها لاول مرة منذ ١٦ عاما وتمكنها من نقل المنتجات النفطية الى مختلف محافظات العراق لزيادة صادرات المنتوجات".

وأضاف أنه "بالتنسيق مع شركة سكك الحديد تم مد سكك حديد الى ارصفة مختلفة في موانئ ام قصر، ونجحت الشركة في ايصال سكك الحديد الى واحدة من الارصفة التي تختص بنقل المنتجات النفطية رصيف رقم ١١ بمد سكة حديد بطول ١٢٠٠ متر".

ولفت لعيبي أن "السكك الحديد هي واحدة من اهم حلقات النقل عبر القنوات الجافة مع الموانئ في جنوب العراق"، مؤكداً "الحاجة الى ربط المنظومة بدول الجوار حتى نتمكن بنقل البضائع والاشخاص من والى العراق عبر السكك".