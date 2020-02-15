عضو بالمجلس الاقتصادي العراقي : يدعو الحكومة إلى إعداد استراتيجية صناعية وطنية

أكد عضو المجلس الاقتصادي العراقي غدير العطار, اليوم السبت، ضرورة عمل الحكومة الجديدة الحكومة على إعداد استراتيجية صناعية وطنية.

وقال العطار في بيان ، إن "معالجة مشكلات القطاع الصناعي في العراق تعتمد على إعداد استراتيجية وطنية تهتم بالتوجه نحو استغلال الميزة النسبية لبعض الصناعات الرئيسة في البلد وتطوير الطاقات الإنتاجية".

وأضاف، أن "الاستراتيجية الوطنية تعمل على معالجة مشكلات القطاع الصناعي من خلال تعزيز قدرات الشركات على التصدير وإيجاد موارد جديدة بالعملة الصعبة وتقديم قروض صناعية ميسرة للشركات العاملة في القطاع الصناعي".

وأشار العطار، إلى أن "العمل بهذه الاستراتيجية يضمن تغطية احتياجاتها المختلفة وبسعر فائدة قليل، وإيجاد فرصٍ للشراكة الاقتصادية بين الشركات الصناعية الوطنية والشركات الصناعية الأجنبية".