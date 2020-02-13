الصفحة الاقتصادية

العراق يزود مصر بـ12 مليون برميل نفط سنويا


قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، إنه تم الاتفاق بين مصر والعراق على تزويد القاهرة بـ12 مليون برميل نفط سنويا، وهناك رغبة بزيادة الكمية، خاصة أنها متوفرة لدى العراق.

وأضاف جهاد، خلال لقاء مع قناة "إكسترا نيوز" المصرية، أن هناك الكثير من الاتفاقيات بين مصر والعراق، إذ تتواجد العديد من الشركات المصرية التي تعمل في العراق بمجال النفط.

وتابع المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، أن التحديات تواجه جميع المنتجين والمستهلكين في آن واحد، ولكن رغم التحديات السياسية التي واجهها العراق فهناك حرص على استمرار الإنتاج الوطني والصادرات النفطية.

وأكد على السعي نحو تطوير الحقول النفطية والغازية والاستخدام الأمثل للغاز وهذه الظروف لم تؤثر بشكل كبير على النمو والتطوير في قطاع نفط العراق، مضيفا أن هناك مشاريع كبيرة إلى جانب كبرى الشركات العالمية المتواجدة في العراق.

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