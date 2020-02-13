الصفحة الاقتصادية

أزمة تقشف بمصارف الإمارات.. مصرف إسلامي يغلق ابوابه


تسببت موجة التقشف التي تعاني منها المصارف الإماراتية، إلى ضربة في مصرف "أبوظبي الإسلامي"، الذي قرر تقليص الوظائف وإغلاق فرعين من فروعه في محاولة لخفض التكاليف وتعزيز ميزانيته.

وذكرت شبكة "بلومبيرغ" الأمريكية، أن المصرف يسعى من خلال مجموعة تدابير تقشفية إلى توفير نحو 500 مليون درهم (نحو 136 مليون دولار) عن طريق خفض عدد الوظائف وإغلاق فروع محلية وخارجية، في الوقت الذي يؤثر تباطؤ النمو الاقتصادي سلباً في قطاع التمويل.

وأضافت الشبكة أن "المصرف الإماراتي الخاضع لسيطرة الدولة يخطط لإغلاق بعض الفروع المحلية والدولية"، وفقاً لأشخاص على دراية بالأمر طلبوا عدم كشف هويتهم، لأن الأمر يتخذ صفة سرية، علماً أن للبنك عمليات في مصر والعراق والسعودية والمملكة المتحدة.

وأشارت الشبكة إلى أن متحدثاً باسم المصرف رفض التعليق على الموضوع.

ولفتت إلى أن هذه الخطوات الجديدة تجعل "أبوظبي الإسلامي" ينضم إلى منافسين مثل "بنك أبوظبي الأول"، و"بنك الإمارات دبي الوطني" في سياسة خفض الوظائف.

وأوضحت الشبكة أن البنوك تواجه ضغوطاً من الظروف الصعبة التي تكابدها الإمارات نتيجة انخراطها في التوترات الجيوسياسية الإقليمية من جهة، وضعف الطلب المحلي من جهة أُخرى.

يشار إلى أنه قد توقف منذ مدة نمو الأعمال في إمارة دبي (العاصمة الاقتصادية للإمارات)، في الوقت الذي اختفت الوظائف بأسرع وتيرة خلال 10 سنوات على الأقل، في أحدث علامة على الضغوط الهائلة التي تصيب الإمارة التي تعتبر نفسها مركزاً تجارياً في منطقة الشرق الأوسط.

واعتبرت الشبكة أن الاندماج بين بعض أكبر المصارف الإماراتية تسبب بفقدان آلاف الأشخاص لفرص العمل، فيما كثفت إمارة أبوظبي التي تضم 6% من احتياطي النفط العالمي، جهودها لإنشاء مؤسسات مالية أصغر حجماً وأكثر قدرة على المنافسة.

وصيف العام الماضي، قالت "سافيلز" للاستشارات العقارية، إن أسعار العقارات السكنية الفاخرة ب‍دبي انخفضت 1.9%، في النصف الأول من العام، بسبب فائض المعروض.

وقالت "سافيلز" إن أسعار سوق العقارات الفاخرة انخفضت 19.8% على مدى السنوات الخمس الماضية، لتصل إلى 600 دولار للقدم المربعة، "بسبب ارتفاع مستويات مخزون الإنشاءات الجديدة وحالة الضبابية الاقتصادية عالمياً".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أزمة تقشف بمصارف الإمارات.. مصرف إسلامي يغلق ابوابه
إيران توافق على صفقة بقيمة 1.4 مليار دولار لتطوير حقلين نفطيين قرب العراق
النفط يهبط وخام برنت عند 53.63 دولار للبرميل
مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية : الصين ستحتاج إلى النفط العراقي لغاية 2060
وزير الزراعة: الوزارة أوقفت دخول 25 مادة نباتية وحيوانية الى البلاد
بسبب"كورونا" خسائر تطال بورصات الخليج
تعديلات جديدة على قانون التقاعد
المالية النيابية تكشف حقيقة تحديد مبالغ الرواتب الاسمية
لجنة نيابية: العراق سيشهد هذا العام اكتفاءً ذاتيا لاغلب المحاصيل الزراعية
مستشار عبد المهدي: الاتفاقية الصينية مرهونة بإقرار الموازنة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
جمال محمد علي رشيد اسدي : اني موظف فى تربيه كربلاء قسم التعليم المهني تم تعيننا بتاريخ ٢٥/١/٢٠٠٥وني من مواليد ٢٤/٦/١٩٦٠ سوف نحال ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
محمود الركابي : المقطع ورجل المرور من الناصرية...للعلم والرجاء التصحيح ...
الموضوع :
بالفيديو .... عصابات الجوكر اللقيطة تعتدي على شرطي مرور في البصرة
Mohamed Murad : ومن قال له ان المتظاهرين يريدون الاصلاح ؟؟ هولاء لايريدون الا ما تامر به السفاره ..هولاء جوكرية ...
الموضوع :
محمد علاوي يؤكد حرصه على تنفيذ مطالب المتظاهرين وتشكيل حكومة كفاءات
حسن هادي عبد الحسن الحاجم : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اني الدكتور حسن هادي ان ابلغ السبعين من عمري وقد قمت بخدمة ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
علي محمد : المقالة في غاية الدقة والرصانة والسبك شكرا للمؤلف والناشر ...
الموضوع :
صفات العترة الطاهرة (ع) (الصفة الاولى )
علي رضا : احسنتم تحليل واقعي ومهم وهو أمر واقع يجب أن يصدقه العدو والصديق ...
الموضوع :
إيران ستمحي أمريكا من المنطقة خلال ساعة من الزمن!
عامر غالب : ارجو ان تكون هناك جديه وقرار منكم بخصوص شكوتي اعاني من سرقه رصيدي مذو فتره والان عبيت ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
عامر غالب : اقدم شكوى الى اسيا سيل بخصوص الرصيد عبيت كرت ابو٢٥الف وقطعو مني بحجه اني مشترك بسنة ٢٠١٨ ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
H Al-Seaidy : بارك الله بكم ...
الموضوع :
كيف يتم صناعة الجوكر؟!
فيسبوك