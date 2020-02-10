مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية : الصين ستحتاج إلى النفط العراقي لغاية 2060

أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، الاثنين، أن تقديرات الخبراء تشير الى أن الصين ستحتاج إلى النفط العراقي لغاية عام 2060، فيما أشار إلى أن الاتفاقية الصينية تشمل العديد من المجالات.

وقال صالح في تصريح له إن “الاتفاقية مع الشركات الصينية الكبرى تشمل العديد من المجالات، منها السدود والمياه والزراعة والبنى التحتية، وستوفر هذه الشركات آلاف فرص العمل للعراقيين”.

وأوضح، إنه “وقع العراق مع الصين مذكرة التفاهم، إذ كانت وزارة المالية العراقية هي الطرف الموقع من قبل العراق، وكالة الضمان الصينية في 11-5-2018 وصادق مجلس الوزراء على ذلك، وتبع هذا الاتفاق توقيع ملحق مقابل تصدير 100 ألف برميل نفط عراقي إلى الصين”.

ولفت صالح إلى أن “الصادرات النفطية العراقية إلى الصين تبلغ نسبة 22 بالمئة، وتعتبر الصين المستورد رقم واحد للنفط من العراق، لذلك يعد العراق شريكا حقيقيا للصين”، مؤكدا أن “الصين تحتاج النفط العراقي لغاية 2060، بحسب تقدير للخبراء”.