الصفحة الاقتصادية

بسبب"كورونا" خسائر تطال بورصات الخليج


ما يزال فيروس "كورونا" القاتل، يرخي بظلاله على مختلف القطاعات الدوليّة والعربيّة، إذ سجّلت معظم بورصات منطقة الخليج، أمس الأحد، انخفاضًا، بفعل انخفاض أسهم البنوك والبتروكيميائيّات، وسط تراجع أسعار النفط، من جراء المخاوف من تفشي الفيروس.

في التفاصيل، نزل مؤشر البورصة السعوديّة بنسبة 1.3%، تحت وطأة انخفاض سهم مصرف الراجحي بنسبة 1.7%، وسهم الشركة السعوديّة للصناعات الأساسيّة "سابك" بنسبة 2.6%.

فيما ارتفع سهم شركة "أرامكو" عند الإغلاق 2% إلى 34.05 ريال سعودي، بعدما هبط في وقت سابق إلى 32.8 ريال، مقتربًا من سعر الطرح البالغ 32 ريالا.

وفي دبي، هبط المؤشر 0.6% مع تراجع سهم بنك دبي الإسلامي 0.9%، وسهم إعمار العقارية بنسبة 0.8%. كما هبط سهم إعمار مولز بنسبة 2.3%، وبعد انتهاء التداول أعلنت الشركة انخفاضًا بنسبة 6% في أرباح الربع الأخير إلى 554 مليون درهم (150.83 مليون دولار).

وجاء هبوط مؤشر دبي خلافًا لمؤشر سوق أبو ظبي، الذي ارتفع بنسبة 0.1%، وذلك بفضل ارتفاع سهم البنك العربيّ المتحد بنسبة 10.3%، بعد أن قال إنّ مجلس إدارته سيجتمع يوم الأربعاء لبحث النتائج الماليّة.

كذلك تراجع المؤشر القطري بنسبة 0.5% بفعل هبوط سهم الشركة المتحدة للتنمية بنسبة 7.4%، مواصلة خسائرها من الجلسة السابقة.

إذ سجلت الشركة يوم الخميس، أكبر هبوط خلال اليوم منذ كانون الثاني/ يناير 2016، بعد إعلانها عن تراجع حادّ في أرباحها السنويّة وخفض توزيعات 2019، إلى خمسة دراهم من ريال واحد للسهم قبل عام.

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