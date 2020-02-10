تعديلات جديدة على قانون التقاعد

اكدت اللجنة المالية، الاثنين، انها ﺳﺘﺴﺘﻀﻴﻒ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ المعوقات اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻌﺎم.

وﻗﺎﻟﺖ ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺎﺟﺪة اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ﻟ "اﻟﺼﺒﺎح" إن "ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺷﻜﺎوى المتقاعدين وردت اﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ أﺳﺮ وأراﻣﻞ المتوفين ﻣﻨﻬﻢ، ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﺗﺸﻤﻠﻬﻢ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺮواﺗﺐ، وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﺮاﺋﺢ".

وﺑﻴﻨﺖ ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية، أﻧﻬﺎ "ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺘﻨﻌﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، ﻷﻧﻬﺎ ﺟﺎءت ﻣﻦ دون دراﺳﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻌﺠﻞ"، مشيرة الى ان "اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية ﺳﺘﺴﺘﻀﻴﻒ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ لمعرفة مشاكل المتقاعدين". ان "اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻴﺸﻬﺪ ﺗﻌﺪﻳﻼ ﺑﺒﻌﺾ ﺑﻨﻮده، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﺐ المواطنين وﻋﺪم اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ اﻟﺨﺒﺮات".