الصفحة الاقتصادية

المالية النيابية تكشف حقيقة تحديد مبالغ الرواتب الاسمية


كشفت اللجنة المالية النيابية، الاحد، حقيقة تحديد مبالغ الرواتب الاسمية، مبينة ان التصريحات بهذا الشان ما هي إلا شعارات انتخابية.

وقالت اللجنة في بيان لها انها "تبدي استغرابها الكبير من بعض التصريحات التي صدرت هنا وهناك حول تحديد مبالغ الرواتب الاسمية كون اللجنة لم تناقش هذه الأرقام"، مبينة ان "هذا التصريحات ما هي إلا شعارات انتخابية وخلط للاوراق القصد منها الاساءة الى سمعة اللجنة ومجلس النواب".

ودعت اللجنة "جميع وسائل الاعلام بالاعتماد على المصدر الاساسي والذي يمثله اعضاء اللجنة المالية فقط"، مشيرة الى انها "تحتفظ بحقها القانوني بالتعامل مع الشخصيات أو الوكالات التي تروج لتلك الأكاذيب والأدعاءات".

يذكر ان صحيفة الصباح الرسمية نقلت عن عضو اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية النائبة ﻣﺎﺟﺪة اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ تصريحا بينت فيه ان ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ المدنية ﺳﻴﻔﻀﻲ اﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺴﻠﻢ رواﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ دواﺋﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻠﻬﺎ، مشيرة الى ان اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻀﻢ 100 ﻣﺎدة إﺟﻤﺎﻻ، وﻻ ﻳﻤﺲ رواﺗﺐ الموظفين، ﺑﻞ ﺳﺘﺘﺮﺗﺐ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺴﻠﻢ اﻟﺮواﺗﺐ.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المالية النيابية تكشف حقيقة تحديد مبالغ الرواتب الاسمية
لجنة نيابية: العراق سيشهد هذا العام اكتفاءً ذاتيا لاغلب المحاصيل الزراعية
مستشار عبد المهدي: الاتفاقية الصينية مرهونة بإقرار الموازنة
بغداد تحتضن اجتماعا لـ"اوبك"
البنك المركزي ينفي تداول فئة "المليون" دولار كونها ورقة غير نقدية
مطار دبي يشهد أول تراجع سنوي على الإطلاق في حركة المسافرين في 2019
الخبراء الماليون الدوليون: العراق سدد للكويت 49.2 مليار دولار والمتبقي 3.2 فقط
النفط: اوبك قادرة على معالجة أزمة تداعيات تأثير فايروس كورونا
وزير النقل: الحكومة وافقت على مشروع اتفاقية مشتركة مع روسيا بشأن النقل البري
شركتا هيونداي وكيا تعلقان بعض خطوطهما الإنتاجية بسبب كورونا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.41
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
جمال محمد علي رشيد اسدي : اني موظف فى تربيه كربلاء قسم التعليم المهني تم تعيننا بتاريخ ٢٥/١/٢٠٠٥وني من مواليد ٢٤/٦/١٩٦٠ سوف نحال ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
محمود الركابي : المقطع ورجل المرور من الناصرية...للعلم والرجاء التصحيح ...
الموضوع :
بالفيديو .... عصابات الجوكر اللقيطة تعتدي على شرطي مرور في البصرة
Mohamed Murad : ومن قال له ان المتظاهرين يريدون الاصلاح ؟؟ هولاء لايريدون الا ما تامر به السفاره ..هولاء جوكرية ...
الموضوع :
محمد علاوي يؤكد حرصه على تنفيذ مطالب المتظاهرين وتشكيل حكومة كفاءات
حسن هادي عبد الحسن الحاجم : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اني الدكتور حسن هادي ان ابلغ السبعين من عمري وقد قمت بخدمة ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
علي محمد : المقالة في غاية الدقة والرصانة والسبك شكرا للمؤلف والناشر ...
الموضوع :
صفات العترة الطاهرة (ع) (الصفة الاولى )
علي رضا : احسنتم تحليل واقعي ومهم وهو أمر واقع يجب أن يصدقه العدو والصديق ...
الموضوع :
إيران ستمحي أمريكا من المنطقة خلال ساعة من الزمن!
عامر غالب : ارجو ان تكون هناك جديه وقرار منكم بخصوص شكوتي اعاني من سرقه رصيدي مذو فتره والان عبيت ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
عامر غالب : اقدم شكوى الى اسيا سيل بخصوص الرصيد عبيت كرت ابو٢٥الف وقطعو مني بحجه اني مشترك بسنة ٢٠١٨ ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
H Al-Seaidy : بارك الله بكم ...
الموضوع :
كيف يتم صناعة الجوكر؟!
سيد احمد : ادامه الله ذخراً للمُؤمنين ادام الله بركات وجوده على الناس كافة ...
الموضوع :
عائلة الامام المفدى السيد علي السيستاني تعلن شفائه التام بعد عمليته الجراحية
فيسبوك