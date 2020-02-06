الصفحة الاقتصادية

بغداد تحتضن اجتماعا لـ"اوبك"


ﻛﺸﻒ وزﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺒﺪ اﻻﻣﻴﺮ اﻟﺤﻤﺪاﻧﻲ، الخميس، ﻋﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺮﺗﻘﺐ لمنظمة اﻟﺪول المصدرة ﻟﻠﻨﻔﻂ (OPEC) ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد باﻳﻠﻮل المقبل.

وﻗﺎل اﻟﺤﻤﺪاﻧﻲ ﻓﻲ ﻟﻘﺎء اﺟﺮﺗﻪ ﻣﻌﻪ (اﻟﺼﺒﺎح) ان "اﻟﻮزارة ﻋﻘﺪت ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ المنتجات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﻨﻔﻂ، ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺸﻌﺐ بمنطقة الميدان ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد، ﺑﻬﺪف اﺣﺘﻀﺎن اﺟﺘﻤﺎع لمنظمة اﻟﺪول المصدرة ﻟﻠﻨﻔﻂ(OPEC)".

واﺿﺎف أن "ﻫﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻳﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﺬﻛﺮى 60 ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻫﺬه المنظمة ﻋﺎم 1960 ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد"، ﻣﺒﻴﻨﴼ ان "اﻟﻘﺎﻋﺔ ﺳﺘﺆﻫﻞ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ".

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻗﺎل المتحدث ﺑﺎﺳﻢ وزارة اﻟﻨﻔﻂ ﻋﺎﺻﻢ ﺟﻬﺎد ﻟ"اﻟﺼﺒﺎح" ان "اﻟﻮزارة ﺷﻜﻠﺖ ﻟﺠﺎﻧﺎ ﻟﻼﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻬﺬه المناسبة، وﻫﻨﺎك اﻫﺘﻤﺎم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ المنظمة ﻻﺣﻴﺎﺋﻬﺎ".

واﺿﺎف ﺟﻬﺎد أن "منظمة (OPEC) ﺳﺘﻘﻴﻢ اﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ وزراء اﻟﺪول المصدرة ﻟﻠﻨﻔﻂ"، ﻣﺸﻴﺮﴽ اﻟﻰ أن "ﻫﻨﺎك ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﻬﻤﺔ اﺳﺘﺬﻛﺎرﴽ ﻟﺪور اﻟﻌﺮاق اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻫﺬه المنظمة ﻋﺎم 1960 واﺣﺘﻀﺎن ﺑﻐﺪاد اول اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻬﺎ".

وﺗﺎﺑﻊ ان "ﻫﻨﺎك اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻻﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت ﻋﻘﺪ اول اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻬﺬه المنظمة ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺸﻌﺐ المجاورة ﻟﻮزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، إذ اﺧﺬت اﻟﻮزارة ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ"، موضحا أن "ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺗﻤﺜﻞ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق ﻛﻮﻧﻪ ﺟﺰءا ﻣﻬﻤﺎ ﻣﻦ المنظمة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ العالمية وﻗﻮة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺛﺎﻧﻲ اﻛﺒﺮ ﻣﺼﺪر ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ المنظمة ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ".

واوﺿﺢ ﺟﻬﺎد أن "اﻟﻮزارة اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات الماضية اﺳﺘﻌﺎدة ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ ﻫﺬه المنظمة اﻟﺪوﻟﻴﺔ المهمة، وﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق ﺟﺰءﴽ ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت او اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذﻫﺎ، إذ ﻳﻮﺻﻒ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻌﺮاق داﺋﻤﴼ ﺑﺎﻟﺤﻜﻴﻢ ﻛﻮﻧﻪ أدى دورﴽ ﻣﻬﻤﺎ ﺟﺪا ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺐ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ بين اﻟﺪول اﻻﻋﻀﺎء ﻟﺘﺘﺤﻮل اﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﺎت، ﻣﺎ أدى اﻟﻰ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻧﺘﻌﺎش اﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻌﺪ اﻻزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ".

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