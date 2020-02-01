الصفحة الاقتصادية

النفط تعلن مجموع الصادرات والإيرادات لشهر كانون الثاني


أعلنت وزارة النفط، السبت، عن مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المالية المتحققة لشهر كانون الثاني الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وذكرت الوزارة في بيان، ان "كمية الصادرات من النفط الخام بلغت اكثر من (102) مليونا و(485) الفا و(497 ) برميلا ( مائة واثنان مليونا واربعمائة وخمسة وثمانون الفا واربعمائة وسبعة وتسعون برميلاً)، بايرادات بلغت اكثر من (6) مليارات و(195 ) مليونا و (446) الف دولار ( ستة مليارات ومائة وخمسة وتسعون مليون و أربعمائة وستة واربعون الف دولار)”.

ونقلت الوزارة عن المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد قوله، إن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (101) مليونا و (62) الفا و(366) برميلاً، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات المصدرة (1) مليون و(114) الفا و(35) برميلا ، فيما بلغت الكميات المصدرة الى الاردن (309) الفا و(96) برميلاً".

وأضاف جهاد، أن "المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ (3) ملايين و(306) الف برميل، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة (3) ملايين و(260) الف برميل، ومن جيهان كان المعدل اليومي (36) الف برميل، فيما كان المعدل اليومي للتصدير الى الاردن كان (10) الف برميل باليوم"، مبيناً أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (60.452) دولاراً".

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النفط تعلن مجموع الصادرات والإيرادات لشهر كانون الثاني
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