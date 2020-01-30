وزير التخطيط يعلن انطلاق المشروع الوطني لتشغيل الشباب الأسبوع المقبل

أكد وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، الخميس، ان الأسبوع المقبل سيشهد انطلاق المشروع الوطني لتشغيل الشباب، لافتا الى أن الوزارة وحدت جميع الجهود لدعم المشاريع التنموية بالقطاع الخاص ومنح العاملين فيه حقوقاً متساوية مع نظرائهم في القطاع العام.

وقال الدليمي في بيان نقله مكتبه الاعلامي ، إن "الأسبوع المقبل سيشهد انطلاق المشروع الوطني الذي تبنته الوزارة لتشغيل الشباب، والذي يعد الأول من نوعه في العراق في توفير فرص العمل الأساسية".

وأوضح الدليمي، بحسب البيان، "رؤية الوزارة في تمكين وتطوير القطاع الخاص والاستفادة من المناطق الصناعية في جميع المحافظات لإقامة المشاريع الشبابية، والتعاون مع مطورين من ذوي الاختصاص والخبرة وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات، فضلاً عن تسهيل آلية منح القروض الميسرة لتمويل تلك المشاريع".

واكد أن "الوزارة وحدت جميع الجهود الوطنية والدولية ضمن رؤيتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 نحو دعم المشاريع التنموية في القطاع الخاص بالقدرات العراقية الشابة، ومنحهم حقوقاً متساوية مع نظرائهم في القطاع العام، ليكونوا بذلك قوة فاعلة لدعم التنمية في عموم العراق".