الصفحة الاقتصادية

العراق يوافق على جولة خامسة لعقود التنقيب عن الغاز في الشرق


قالت الحكومة العراقية في بيان، اليوم الخميس، إن العراق وافق على جولة خامسة لعطاءات عقود التنقيب عن الغاز في شرق البلاد.

وحسب "رويترز"، تتعلق اتفاقات التنقيب في محافظة ديالى بتطوير حقول من المتوقع أن تنتج 750 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي في غضون 36 شهرا.

وأفادت مصادر أمس الأربعاء أن شركة "بي.بي" انسحبت من حقل كركوك النفطي العملاق في العراق بعد انتهاء عقدها للتنقيب البالغ حجمه 100 مليون دولار دونما اتفاق على توسعة الحقل، في ضربة جديدة لآمال العراق في زيادة إنتاجه.

وقالت المصادر المطلعة لوكالة "رويترز" إن "بي.بي" أخطرت السلطات العراقية الشهر الماضي، أنها ستسحب موظفيها من الحقل الواقع في شمال البلاد بعد أن حل في نهاية 2019 أجل عقد الخدمات الممنوح لها في 2013.

وأكد مصدر كبير بشركة نفط الشمال العراقية، التي تشرف على عمليات كركوك، انسحاب شركة "بي.بي".

وقال المسؤول: "جرى تسليم نتائج دراستها الميدانية لتطوير حقل كركوك النفطي لشركة نفط الشمال وللأسف كانت دون التوقعات... على الأقل بالنسبة لنا".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العراق يوافق على جولة خامسة لعقود التنقيب عن الغاز في الشرق
الطاقة الدولية: النفط العراقي يشكل 20% من واردات الهند النفطية
البنك المركزي يسمح لشركات الصيرفة بممارسة نشاط بيع كارتات شحن خطوط الاتصال
بيان من هيئة التقاعد العامة تنفي فيه الانباء حول عدم قدرتها على دفع رواتب المتقاعدين
خبير اقتصادي يحدد 10 فوائد اقتصادية للمدن الصناعية
شركة نفطية أميركية: العراق ساهم في نمو إيراداتنا السنوية
شركة صينية تفوز بعقد حفر عراقي بقيمة 27 مليون دولار
مقترح لاستقطاع قروض الموظفين المنفكين من رواتبهم التقاعدية
مستشار عبد المهدي يكشف حجم الديون الخارجية والداخلية للعراق
مصارف لبنان والهروب الى أمام
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 75.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
ابو الهدى الساعدي : سمعت ابيات لطيفة للغاية من احد السادة الأجلاء في مدينة الأهواز قبل اكثر من ١٥عاما تقول : ...
الموضوع :
ومعجم الامام الخميني (رض) السياسي
فرید خیرالله : الا ان حزب الله هم الغا لبون الهم اجعل وحدته فی قلوب المسلمین ...
الموضوع :
آمريكا تبحث عن "اندلسة" العراق
حيدر زهيره : دائما كنت اعتقد ان الشيء الوحيد الذي يصعب علي فهمه هو النظرية النسبية (للمغفور له اينشتين) ولكن ...
الموضوع :
خلف: مجلس الأمن الوطني خول القوات الأمنية باعتقال من يقوم بقطع الطرق وغلق الدوائر
حسين : التاريخ يعيد نفسه ومافعله البعض بالحشد الذي دافع عنهم خير مثال بدون مغالطات لكم التقدير ...
الموضوع :
هل الحسين (ع) دعا على العراق ؟!!!
حسن : ممتاز تقرير يثلج الصدور من جهه انفضاح امر ثورة اللواطين و الجراوي وانحسارها ومن جهه يجعلنا نترقب ...
الموضوع :
الأدلّة على فشل الجوكر الأمريكيّ في العراق
احمد : قام شركة كورك بإرسال رسالة الي جميع مشتركيها بأن نعبا رصيد 8000 دينار مقابل 800 دقيقة للشهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
اخواني انتباه وصلو هذا الخبر لكل قاءد : بسمه تعالى ،،،كل الجواكر الموجودين حاليا بللغوا باوامر بقطع الطرق واختراق البنايات الحكوميه تمهيدا لتسليم مواقعهم لمن ...
الموضوع :
في تحدي سافر لعشائر الناصرية عصابات الجوكر اللقيطة تحرق الاطارات وتقطع الطرق
عون حسين الحجيمي : احسنت بارك الله بيك...جعلك الله من خدام واتباع واشياع اهل للبيت عليهم السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
اسماعيل احمد : ان اللواء الأول مشاة بقيادة هيثم شغاتي تنسحب من الشريط الساحلي الى عدن وهذه نتيجة الاستفزازات والمؤامرات ...
الموضوع :
إنتكاسة جديدة لعملية السلام في اليمن
حسام تيمور : انهض و خذ من نخيل الرافدين عكازا ... و من سلاح حشدك عصا ... و من دجلة ...
الموضوع :
بالحبر الابيض ... كسر القلوب ...
فيسبوك