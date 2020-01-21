الصفحة الاقتصادية

الطاقة الدولية: النفط العراقي يشكل 20% من واردات الهند النفطية


أفادت وكالة الطاقة الدولية، بأن النفط العراقي يشكل 20% من واردات الهند النفطية، مبينةً أن المخاوف الأمنية في العراق تزيد صعوبة بناء القدرة الإنتاجية له.

وقالت الوكالة في تقرير لها، إن "الطاقة المتزايدة للعراق حظيت بالترحيب الشديد بعد ارتفاع التصدير النفطي في هذا البلد من 2 مليون برميل يومياً في عام 2010 إلى 4 ملايين برميل يومياً حالياً والذي جاء بعد العقوبات (على) إيران والتي قلصت صادراته إلى 0.3 مليون برميل يومياً، مع انهيار انتاج فنزويلا".

وأضافت، أن "كلاً من الصين والهند تحصلان على مليون برميل يومياً من العراق وتصدير مليون برميل أخرى إلى الدول الأوربية"، مشيرةً إلى أن "النفط العراقي يشكل 20% من واردات الهند من النفط الخام".

وأشارت الوكالة، إلى أنه على "المدى المتوسط قد تزيد المخاوف الأمنية من صعوبة بناء القدرة الإنتاجية للعراق، وهذا بدوره قد يزيد من صعوبة ضمان وجود طاقة إنتاج احتياطية كافية لتلبية الطلب العالمي المتزايد في النصف الثاني من هذا العقد".

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