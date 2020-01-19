الصفحة الاقتصادية

شركة نفطية أميركية: العراق ساهم في نمو إيراداتنا السنوية


أعلنت شركة "شلمبرجير" النفطية الأميركية، اليوم الأحد، أن العراق ساهم في نمو ايراداتها السنوية.

وقال موقع Iraq Business News"" نقلاً عن الشركة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، إن "العراق ساهم في نمو إيراداتها السنوية في المنطقة".

وأضافت، أن "الايرادات ارتفعت بنسبة 5% مدفوعة بارتفاع مبيعات المنتجات في نهاية العام في الكويت والعراق وعمان".

وتعد شركة "شلمبرجير" أكبر شركة في العالم تعمل في مجال خدمات حقول النفط، لها نشاط في حوالي 85 دولة ويعمل بها أكثر من 100 ألف شخص من 140 جنسية.

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