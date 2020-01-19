شركة صينية تفوز بعقد حفر عراقي بقيمة 27 مليون دولار

أعلنت شركة تشونغمان للبترول والغاز الطبيعي في الصين (ZPEC) انها فازت بعقد حفر عراقي بقيمة 27 مليون دولار.

وقالت الشركة الصينية المتخصصة في توفير المعلومات المالية والأسهم الصينية "Eastmoney" ان شركة تشونغمان للبترول والغاز الطبيعي في الصين فازت بعقد حفر عراقي بقيمة 27 مليون دولار مع شركة Weatherford في جنوب العراق".

وأضافت أن الصفقة تبلغ قيمتها حوالي 27 مليون دولار، ويتبع عقد آخر مع Weatherford في العراق المتفق عليها في كانون الاول.

وتعد شركة وذرفورد واحدة من أكبر شركات خدمات النفط والغاز الطبيعي متعددة الجنسيات وتوفر الشركة منتجات وخدمات لحفر آبار النفط والغاز الطبيعي وتقييمها وإتمامها وإنتاجها والتدخل فيها.