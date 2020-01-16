الصفحة الاقتصادية

المالية النيابية: الحكومة سترسل موازنة 2020 بعد شهر وإقرارها قد يتحاوز نيسان


اكدت اللجنة المالية النيابية، الخميس، عدم اكمال الحكومة لموازنة 2020 وتجري عليها بعض التعديلات، مبينة انه من المتوقع ان تستغرق الحكومة شهرا لإكمالها وارسالها للبرلمان وتأخر إقرارها الى نيسان المقبل.

وقالت عضو اللجنة سهام شنون في حديث صحفي ان “موازنة 2020 لازالت في أروقة مجلس الوزراء لإجراء التعديلات عليها ولاوجود لبوادر ارسالها خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وأضافت انه “من المتوقع ان تتأخر الحكومة شهرا لإرسالها الى مجلس النواب بعد اكمال التعديلات لوجود عجز كبير فيها”، مبينة ان “الموازنة ربما تتأخر الى نيسان المقبل لإقرارها بعد ارسالها من قبل الحكومة”.

وأوضحت ان “التعديلات التي تجرى عليها هي لتامين الغطاء المالي للتعيينات الجديدة والعقود وحل جزء من العجز الموجود فيها”

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