مكتب عبد المهدي: انجاز ٢١ بنكر طول ١٠٠م بالنجف لاستلام محصول الشلب والحنطة

اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، عن انجاز ٢١ بنكر طول ١٠٠م بالنجف لاستلام محصول الشلب والحنطة.

وقال سكرتير رئيس الوزراء الفريق محمد حميد البياتي في حديث صحفي انه "دعما للمزارع العراقي، انجز الجهد الفني الاختصاصي ٢١ بنكر طول ١٠٠ متر بطاقة خزنية أضافية تتجاوز مئة ألف طن في محافظة النجف الاشرف بما ينتج المرونة ولانسيابيه العالية بأستلام محصول الشلب والحنطه من الفلاحين".

واضاف ان "الأعمال مستمرة في باقي المحافظات ضمن المرحلة الثانية والثالثة".