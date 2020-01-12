الزراعة تؤكد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة

أكدت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، أنها حققت الاكتفاء الذاتي من الحنطة، في حين أشارت إلى وصول أول طائرة من الأبقار الهولندية ذات الإنتاجية العالية للحليب إلى محافظة بابل.

وقال وزير الزراعة صالح الحسني خلال استقباله منظمة الأغذية والزراعة (فاو) صلاح الحاج حسن، بحسب بيان إن "الوزارة استطاعت خلال فترة قصيرة ورغم الظروف التي تمر بها البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة والتوسع وبشكل كبير بزراعة الشلب وبذور الرتب العليا".

وأضاف الحسني، أن "الوزارة قامت أيضاً بتصدير الفائض من الرمان إلى المانيا وسيكون لدينا فائض من الطماطة المنتجة في البصرة وفائض من البطاطا في نينوى وحسب الروزنامة الزراعية، حيث قمنا بحماية المنتج المحلي وحماية الفلاح وتوفير المردود المناسب له".

وأشار الحسني إلى "وصول أول طائرة من الأبقار الهولندية ذات الإنتاجية العالية للحليب إلى محافظة بابل بعد الانفتاح على العالم المتطور زراعياً والتفاعل الدائم مع التقنيات العالية في تربية وانتاج الحليب ومشتقاته".

يذكر أن وزارة الزراعة أعلنت عن حظر استيراد 23 منتجاً زراعياً فضلاً عن حظر استيراد البيض والدجاج لوفرتها محلياً.