الصفحة الاقتصادية

النفط يواصل تراجعه وخام برنت يسجل 65.33 دولار للبرميل


تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مع انحسار خطر اندلاع حرب في الشرق الأوسط، وتحول انتباه المستثمرين إلى ارتفاع مخزونات الخام والمنتجات بالولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 07:32 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت منخفضا 4 سنتات إلى 65.33 دولار للبرميل، متجها صوب أول تراجع أسبوعي له في 6 أسابيع، بخسائر نحو 5%.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط 8 سنتات إلى 59.48 دولار، متجها أيضا صوب أول تراجع أسبوعي في 6 أسابيع، بانخفاض حوالي 6% عن إغلاق الجمعة الماضي.

 

 

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