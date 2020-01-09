الصفحة الاقتصادية

النفط: معدل الانتاج اليومي للنفط بلغ 4 ملايين و460 الف برميل يوميا


اعلنت وزارة النفط، الخميس، ان معدل الانتاج اليومي للنفط بلغ 4 ملايين و460 الف برميل يوميا.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان له  ان "معدل الانتاج اليومي للنفط الخام قد بلغ 4 مليون و460 الف برميل باليوم، في حين بلغ معدل الصادرات النفطية 3 مليون 450 الف برميل باليوم".

واكد جهاد ان "عمليات الانتاج والتصدير لم تتاثر بالاحداث الجارية في العراق"،

مشددا على "التزام العراق باتفاق خفض الانتاج الذي اقرته منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) والمتحالفين معها من خارجها".

يذكر ان العراق يعتبر ثاني اكبر مصدر للنفط الخام في منظمة اوبك بعد السعودية ويقوم بتصدير معظم نفطه عبر الموانئ الجنوبية وبكميات قليلة عبر جيهان التركي وبالحوظيات الى الاردن.

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