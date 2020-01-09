وزارة النفط تنفي مغادرة عدد من الموظفين في شركة (CNPC) الصينية

كشفت وزارة النفط، الخميس، حقيقة مغادرة عدد من الموظفين في شركة " CNPC" الصينية.

وقالت الوزارة في بيان لها ان "شركة نفط البصرة تنفي مغادرة عدد من الموظفين في شركة " CNPC" الصينية العاملين في حقل غرب القرنة /1 جنوب العراق".

من جانبه أستغرب مدير مكتب الشركة الصينية في بغداد تداول مثل هذه الاخبار، مؤكداً "التزام الشركة بالعمل في تطوير عدد من الحقول النفطية في العراق".

واشار الى انه "لم يسبق للعاملين في الشركة مغادرة العراق لأي سبب".

وناشدت الوزارة وسائل الاعلام والصحافة توخي الدقة قبل نشر وتداول المعلومات المتعلقة بالنشاط النفطي في العراق.

وذكرت بعض وسائل الاعلام عن مغادرة بعض موظفي شركة cnpc الصينية اثر عدم الاستقرار الامني في العراق.