الصفحة الاقتصادية

النزاهة تفصح عن نتائج متابعة المشاريع المتلكئة في ديالى


كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الخميس، عن المعلومات الخاصة بالمشاريع المتلكئة في محافظة ديالى؛ بناءً على توصيات الفريق التحقيقيِّ المركزيِّ المُؤلَّف لمتابعة تلك المشاريع.

الدائرة أشارت في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه إلى أن "الفريق قام برصد (192) مشروعاً مُتلكِّئاً في محافظة ديالى، بلغت كلفتها الإجمالية قرابة (,900,000,000,000) مليار دينارٍ، فيما بلغ عدد المشاريع التي لها صلة مباشرة بحياة المواطنين (106) مشاريع، مبينة أنه تم فتح قضايا جزائية في (40) مشروعاً، وأن شبهات الفساد والمخالفات المالية والإدارية شابت (67) مشروعاً، إضافة إلى وجود ( 24) مشروعاً كانت نسبة إنجازها (0%)".

وأكدت أن "من المشاريع المتلكئة والمتوقفة مشروع إنشاء مستشفى من قبل إحدى الشركات الأستراليَّة، و(4) صالات عمليات في مستشفى بعقوبة التعليميِّ، فضلاً عن إكمال المرحلة الثانية من مستشفى الحروق ومركزٍ تخصُّصي للأسنان، وبناية الأمراض الصدرية والتنفسية، ومركزين صحيَّين، وإنشاء مجمع سكني في الخالص وملعب يسع لـ(2000) متفرج في جديدة الشط، كما شملت تلك المشاريع تأهيل عدد من مشاريع الماء ونصب مجمعات مائية، ومد شبكات الماء الصافي، إضافة إلى إنشاء محطات رفع ومد أنابيب ناقلة وشبكات مجاري مياه الأمطار".

وأضافت الدائرة ان "من بين تلك المشاريع إنشاء ثلاثة جسور، وفتح وإكساء شوارع في عددٍ من الأحياء، وتأهيل الشبكة الكهربائيَّة، وتنفيذ خط 33kv ومد كابل ضوئي، وتقوية بث البدالة اللاسلكية لمواقع في عموم المحافظة، إضافة إلى بناء مدارس جديدة وهدم وإعادة بناء أخرى، وإنشاء بنايات لعددٍ من الدوائر الحكومية وبناية الأقسام العلمية لكلية الطب البيطري وأقسام داخلية في جامعة ديالى".

وبينت أن "أبرز المشاريع التي فُتِحَت فيها قضايا جزائية هي مشاريع إنشاء مجمعين سكنيين في الغالبية والگاطون، وإنشاء الممر الثاني قرب الجسر الحديدي وجسر بهرز، ومشروع مجاري حي الضباط الثانية بكلفة (12,000,000,000) مليار دينار لكلٍّ منهما، وتأهيل شبكات كهرباء (الحويش، الكصرين، الحي العسكري الأولى والثانية) التي تصل تكلفتها إلى(11,250,000,000) مليار دينار، فضلاً عن تجهيز آليات تخصصية لمديرية ماء ديالى".

وتطرقت الدائرة إلى "وجود (22) مشروعاً استثمارياً متلكئاً، منها (12) مشروعاً نسبة إنجازها (0%)، موضحة أن تلك المشاريع توزَّعت بين (8) مجمعات سكنية وتجارية و(5) مولات، إضافة إلى قرية عصرية ومدينتي ألعاب وبرج سياحي وحديقة نباتية ومحطات تربية أبقار ودجاج".

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