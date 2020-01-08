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الرافدين يعلن استرجاع اكثر من 16 مليار دينار مبالغ من المتلكئين


اعلن مصرف الرافدين، الاربعاء، انه تم استرجاع اكثر من 16 مليار دينار مبالغ من المتلكئين.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له ان "حصيلة المبالغ الكلية التي تم استردادها من قبل المتلكئين الذين امتنعوا عن تسديد ما بذمتهم من أموال خلال عام 2019 بلغت مجموعها اكثر من 16 مليار دينار".

واضاف ان "المصرف مستمر في إجراءاته الحثيثة في استرجاع أموال المصرف من المتلكئين الذين تخلفوا عن سداد الأموال من سلف وقروض واتخاذ كافة الاساليب القانونية بحق كل من يمتنع عن ذلك".

يذكر ان مصرف الرافدين باشر خلال السنوات الماضية بمنح قروض وسلف للمواطنين وفق اليات وضوابط معينة.

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الرافدين يعلن استرجاع اكثر من 16 مليار دينار مبالغ من المتلكئين
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