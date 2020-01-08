أمين عام أوبك: إنتاج العراق من النفط مستمر والمنشآت آمنة

أكد أمين عام أوبك اليوم الأربعاء، أن إنتاج العراق من النفط مستمر والمنشآت آمنة، مضيفا أنه على ثقة بأن زعماء الشرق الأوسط يبذلون كل ما يستطيعون لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها.

وقال أمين عام أوبك إنه متفائل بأن العراق سيصل إلى معدل امتثال قدره 100% بتخفيضات أوبك في الوقت المناسب على الرغم من التوترات الحالية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يبلغ الطلب العالمي على النفط نحو مليون ب/ي.

ووصف توقعات الطلب بأنها "ليست قوية لكنها لا تمثل مبعث قلق"

ولفت أمين عام أوبك، بأنه قال في رسالة إلى الرئيس الامريكي دونالد ترامب، إن أوبك وحدها لا تستطيع تحمل مسؤولية الإبقاء على سوق النفط متوازنة.