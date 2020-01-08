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الصفحة الاقتصادية

واشنطن لن تضحي بـ6 مليار دولار بفرض العقوبات على بغداد


أكد الخبير الاقتصادي صالح الهماش، ان العقوبات الأميركية في حال فرضها تعتبر أحادية الجانب وليست اممية، ما يعني قلة ضررها، مستبعدا تضحية واشنطن ب6 مليارات دولار حجم تبادلها التجاري السنوي مع العراق و100 الف درجة وظيفية في الشركات النفطية.

وقال الهماش  ان “العقوبات التي تنوي واشنطن فرضها على العراق في حال اتخاذها تعد أحادية ما يعني لايوجد ضرر كبير مثل ماتوقع في عقوبات الـ 1991 كونها كانت اممية”.

وأضاف ان “واشنطن لديها تبادل تجاري مع العراق يقدر سنويا بـ 6 مليارات دولار واكثر من 100 درجة وظيفية في الشركات النفطية من المستحيل ان تضحي فيها بفرض عقويات”، مؤكدا انه من الممكن ان تضحي بسحب قواتها مقابل البقاء على مكتسباتها الاقتصادية مع العراق”.

وأوضح ان “المتضرر الأول من العقوبات الأميركية على العراق هي واشنطن فضلا لإدراكها وجود من يحل بديلا عنها في السوق العراقية وينتظر انسحابها من السوق في القطاع النفطي”.

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