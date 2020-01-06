الصفحة الاقتصادية

البنك المركزي: قادرون على كبح اي ارتفاع بسعر الدولار بالاسواق المحلية


اكد البنك المركزي العراقي، الاثنين، انه قادر على كبح اي ارتفاع بسعر الدولار في الاسواق المحلية، مبينا ان الزيادة الطفيفة التي تشهده الاسواق حاليا مجرد توقعات.

وقال مدير عام دائرة العمليات المالية وادارة الدين محمود داغر في البنك المركزي في حديث صحفي ان "البنك قادر على كبح اي ارتفاع في اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية"،

مبينا ان "ما يحدث الان من ارتفاع طفيف باسعار الدولار الذي هو غير مؤثر هو ناجم عن توقعات وتفسيرات وتبريرات الناتجة عن طبيعة التصريحات السياسية وموقف مجلس النواب الاخير".

واكد داغر ان "البنك مستعد لتلبية اي طلب في السوق وباي كمية من الدولارات يحتاجها، وهذه هي سياسة البنك التي تقوم على التغطية المستمرة لكل الطلبات الخاصة بالاستيرادات او الطلبات النقدية وسيستمر على ذلك".

وتابع ان "البنك المركزي العراقي والبنك الفدرالي وبقية البنوك الاخرى التي يتواجد فيها احتياطياتنا من العملة لا تتاثر بشكل كبير بالسياسة"، لافتا الى ان "البنك يمتلك من الارصدة التي تستطيع تلبية اي كمية مطلوبة من الدولار وحتى زيادة ضخ العملة اذا اقتضى الامر ذلك".

 

يذكر ان السوق المحلية شهدت اليوم الاثنين ارتفاع في اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي ليصل الى 1223 الف دينار للدولار الواحد بعد ان كان مستقرا ولفترات طويلة عند 1221 الف دينار للدولار .

 

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