النفط يعاود الارتفاع مع تاجج التوترات في الشرق الاوسط

ارتفعت أسعار النفط اثنين بالمئة، الاثنين، مواصلة مكاسبها مع تأجج التوترات في الشرق الأوسط بفعل التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة وإيران والعراق بعد اغتيال قائد عسكري إيراني كبير.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.45 دولار او ما يعادل 2.11% الى 70.05 دولار، فيما سجل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 64.19 دولار للبرميل، مرتفعا 1.14 دولار أو 1.81 %.

وتأتي المكاسب عقب ضربة جوية أمريكية في العراق قتلت القائد العسكري الإيراني الشهيد قاسم سليماني، مما زاد المخاوف من صراع واسع النطاق في الشرق الأوسط قد يعطل إمدادات النفط.

وتسهم المنطقة بنحو نصف إنتاج العالم من الخام، في حين يمر خُمس شحنات النفط العالمية عبر مضيق هرمز.

وهدد الرئيس ترامب بفرض عقوبات على العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في حالة إجبار القوات الأمريكية على الانسحاب منه، وكان العراق دعا في وقت سابق القوات الأمريكية والأجنبية الأخرى إلى مغادرة أراضيه.