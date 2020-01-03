النفط: الأوضاع طبيعية في الحقول النفطية في جميع أنحاء العراق

نفت وزارة النفط، الجمعة، مغادرة موظفين اجانب يعملون في الشركات النفطية جنوب العراق، موضحة الى مغادرة عدد من الموظفين ممن يحملون الجنسية الامريكية فقط.

وقالت الوزارة في بيان"تنفي وزارة النفط مغادرة موظفين اجانب يعملون في الشركات النفطية جنوب العراق، باستثناء عدد من الموظفين العاملين ممن يحملون الجنسية الامريكية فقط، استجابة لطلب حكومتهم".

وأكدت الوزارة أن "الأوضاع طبيعية في الحقول النفطية في جميع أنحاء العراق ولم تتاثر عمليات الانتاج والتصدير".

وكانت وكالة "رويترز" افادت، اليوم الجمعة، بأن شركات النفط الأجنبية العاملة في العراق بادرت لإجلاء موظفيها من البلاد، على خلفية اغتيال الجنرال الإيراني البارز الشهيد قاسم سليماني بغارة أمريكية على طريق مطار بغداد.