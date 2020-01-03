الصفحة الاقتصادية

قفزة حادة بأسعار النفط بعد الغارة الاميركية الاجرامية في بغداد


قفزت العقود الآجلة لخام برنت حوالي ثلاثة دولارات اليوم الجمعة لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر بعد اغتيال الشهيد قاسم سليماني في ضربة أمريكية.

وسجل خام القياس العالمي برنت 69.16 دولار للبرميل، في أعلى مستوياته منذ 17 سبتمبر، لكنه انحسر لاحقا إلى 68.21 دولار، لتصبح مكاسبه 1.96 دولار بما يعادل ثلاثة بالمئة، بحلول الساعة 0618 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.68 دولار بما يعادل 2.8 بالمئة لتسجل 62.86 دولار للبرميل، بعد أن قفزت في وقت سابق إلى 63.84 دولار للبرميل، أعلى مستوى منذ أول مايو.

واغتيل الشهيد قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، ورفيقه الشهيد أبو مهدي المهندس القيادي نائب رئيس الحشد الشعبي، فجر اليوم الجمعة، في ضربة جوية أمريكية استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قفزة حادة بأسعار النفط بعد الغارة الاميركية الاجرامية في بغداد
الزراعة: تسويق مليون بيضة ومئات الأطنان من الأسماك والدجاج خلال كانون الأول
خبير اقتصادي يدعو لإعداد دراسة بالمستورد لرسم خارطة طريق دعم المنتج الوطني
وزارة النفط تكشف عن المباشرة بمشاريع صناعية "كبيرة"
النفط تعلن الاحصائية الاولية لصادرات النفط الخام والايرادات المتحققة لشهر كانون الأول
تفاصيل ربط العراق بالخليج.. 500 ميغاواط ستدخل لمنظومة الكهرباء الوطنية قبل الصيف
المالية النيابية: رواتب الموظفين ارتفعت من 38 تريليون دينار إلى 52 تريليون دينار
مجموعة صناعية سعودية تعلن عن خسائرها في العراق
الزراعة تمنع استيراد الاسماك البحرية المجمدة
نفط ذي قار تعلن خسارة العراق ١٠٠ الف برميل من الانتاج النفطي
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 74.46
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
علي الجبوري : فايــــــــــــــــــــــــق العربنجي باخلاقه لا يهدد ويتوعد بقدر ماهو يعرض عمالته على الامريكان هو فهم اللعبة كن ضد ...
الموضوع :
" الاحمق" فائق الشيخ علي يتجاوز مرة اخرى على شيخ المجاهدين هادي العامري ويقول له ساتي بك من ايران واعلقك بساحة التحرير
ابنك ياعراق : للاسف العراق وصل الى هذه المرحلة بلا سياده وبلا احترام من قبل العالم وخصوصا امريكا اللعينه , ...
الموضوع :
الضربة الامريكية للحشد الشعبي لماذا والى اين؟!
عباس قنبر هاشم : اللهم وفق الجمیع لخدمة العراق وشعبه ...
الموضوع :
رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يجتمع مع برهم صالح
ابنك ياعراق : اين الدولة ؟ لماذا لايلقون القبض عليهم ؟ نطالب الضرب بيد من الحديد لكل من يريد الخراب ...
الموضوع :
مجاميع مخربة جاءت من عدة محافظات الى بغداد للقيام باعمال حرق وتدمير وخلافات في ساحة التحرير معهم
الفيلسوف الكوني عزيز الخزرجي : أخي الكاتب : لقد قلنا هذا .. واكثر منذ ١ اكتوبر، فلماذا لم تنتبهوا الا بعد خراب ...
الموضوع :
الى / مدعي الوطنية والإصلاح والشرف والأستقلال
احمد قاسم محمد : سلام عليك انا مواطن من مدينة الموصل لي مشكلة او معاملة في أمانة العامة في مجلس الوزراء ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ali al iraqy : السلام عليكم قبل ٣ أيام حوالي استدعوا فوجان من الحشد من الموصل الى بغداد وبعد يومين ادخلوا ...
الموضوع :
مصدر: إنذار (ج) في صفوف الحشد الشعبي تأهباً لتحركات اميركية متوقعة
عمر : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قائل هذه الأبيات؟ ...
الموضوع :
قصيدة حبي لكم يا آل بيتِ المصطفى
ابو حسنين : اجزم بكل ما اصاب العراق من بعد 2003 ولحد الان من تخريب وقتل وفساد يدار من قبل ...
الموضوع :
فضيحة من العيار الثقيل ... ما سر تبرأ مكتب الصدر لمجموعة من اتباعه في البصرة
يسر نوري : #مناشدة_إلى_معالي_وزيره_التربية_المحترمه نحن شريحه من خريجو كلية التربيه الاساسيه قسم التربية الاسرية والمهن الفنيه نناشد الوزارة بوضع الحلول ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
فيسبوك