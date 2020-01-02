الصفحة الاقتصادية

خبير اقتصادي يدعو لإعداد دراسة بالمستورد لرسم خارطة طريق دعم المنتج الوطني


دعا عضو المجلس الاقتصادي العراقي غدير العطار، إلى إعداد دراسة بجميع المنتجات المستوردة للبلاد.

وقال العطار في بيان صحفي إن "الجهات الحكومية ذات العلاقة عليها اعداد دراسة بالمنتجات الصناعية والزراعية والمواد الأولية المستوردة إلى العراق مع تحديد كمية المستورد مع الأخذ بنظر الأعتبار الاستيراد عبر إقليم كردستان".

وأوضح العطار أن "وضع الدراسة تأتي ليتم بناء مشروع على ذلك وأصدار فرص استثمارية إلى القطاع الخاص مع جدول زمني محدد بتنفيذ تاريخ يغطي الاستيراد مع الأخذ بنظر الأعتبار 20% إضافة إلى ذلك".

وبين العطار أن "عدم التزام أي مستثمر بتنفيذ المشروع خلال المدة المتفق عليها يتم اتخاذ اجراءات بحقه وفرض غرامات مالية أذا كان التقصير من جانبهِ".

وعزا العطار ذلك إلى أن "هذه الاجراءات هي لتفويت الفرصة على الآخرين ولرسم خارطة طريق لتغطية حاجة السوق العراقية من المنتج الوطني بدلاً من المستورد".

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