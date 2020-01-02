الصفحة الاقتصادية

وزارة النفط تكشف عن المباشرة بمشاريع صناعية "كبيرة"


أعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، عن مشاريع صناعية وطنية "كبيرة" لتوفير المنتوج الوطني وتلبية حاجات البلاد في مختلف القطاعات.

وقال وزير النفط ثامر الغضبان في بيان ، إن "لدى وزارة النفط العديد من المشاريع الصناعية المشتركة مع وزارة الصناعة والمعادن خاصة التي تعتمد على المنتجات النفطية"،

موضحاً أن "من بين هذه المشاريع إنشاء مصاف استثمارية، التي ستوفر العديد من فرص العمل للعاطلين، فضلاً عن إنشاء مشروع النبراس للصناعات البتروكيميائية وبالتعاون أيضا مع شركة شل العالمية".

وأضاف الغضبان، أنه "ينبغي تحويل العراق إلى بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع المقاولات والصناعات"، مؤكداً "حاجة المصانع المتوقفة في العراق إلى التكنولوجيا وتوفير التمويل من خلال الإقراض الميسر للمعامل والقطاع الخاص العراقي، بهدف تطوير المعامل والمصانع وطرق سكك الحديد والموانئ، وكل ما من شأنه أن يضيف زيادة للرأسمال العراقي، ليتحول البلد من الاستيراد إلى الاكتفاء الذاتي تدريجياً".

وأشار الغضبان، إلى أن "الاعتماد على الحكومة في إيجاد فرص عمل للمواطنين عبر التوظيف والتعاقد المباشر مع الوزارات لن يؤدي إلى حل الإشكال وسيترتب عليه زيادة في أعداد الموظفين وإرهاق موازنة الدولة"،

مشدداً على أن "الحل يكمن في تطوير قدرات القطاع العراقي الخاص في المنتوج الوطني وتنشيطه بغية تلبية حاجات البلاد من مختلف المنتجات".

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