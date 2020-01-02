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تفاصيل ربط العراق بالخليج.. 500 ميغاواط ستدخل لمنظومة الكهرباء الوطنية قبل الصيف


أﻋﻠﻨﺖ وزارة الكهرباء، الخميس، انها ستدخل 500 ﻣﻴﻐﺎواط اﻟﻰ المنظومة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺼﻴﻒ المقبل، مبينة ان ذلك يكون ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺮوع اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻣﻊ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ عن طريق اﻟﻜﻮﻳﺖ.

وﻗﺎل المتحدث ﺑﺎﺳﻢ الوزﻳﺮ احمد اﻟﻌﺒﺎدي ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺧﺎص ادﻟﻰ ﺑﻪ ﻟ "اﻟﺼﺒﺎح"، ان "اﻟﻮزارة اﺑﺮﻣﺖ ﺧﻼل المدة اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ الماضية ﻋﻘﺪا ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ لمجلس اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، ﻹﻧﺸﺎء خطين ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻔﺎﺋﻖ 400 (ﻛﻲ ﻓﻲ) ﻋﻠﻰ ان ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻛﻠﻔﺔ إﻧﺸﺎء الخطين".

واﺿﺎف ان "الخطين ﺳﻴﻜﻮﻧﺎن ﺑﻄﻮل 300 ﻛﻢ، ﻣﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ مسافتين، داﺧﻞ اﻟﻌﺮاق ﺑﻄﻮل 80 ﻛﻢ، وداﺧﻞ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ 220 ﻛﻢ، وﻳﺘﻢ رﺑﻄﻬﺎ بالمنظومة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻔﺎو اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ 400 (ﻛﻲ ﻓﻲ) ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﺗﻜﻮن اﻣﺘﺪادا ﻟﻠﺨﻂ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺮﺑﻂ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻷﺧﺮى، وﺑﻨﻔﺲ المواصفات اﻟﻔﻨﻴﺔ"،

مشيرا الى ان "المشروع ﺳﻴﺴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻌﺮاق ﺑﺎﺳﺘﻴﺮاد 500 ﻣﻴﻐﺎواط، ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ أوﻟﻰ، ﻳﺘﻢ ﺗﺠﻬﻴﺰﻫﺎ ﺑﻌﺪ إﻧﺠﺎز الخطين ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮل ﻓﺼﻞ اﻟﺼﻴﻒ المقبل، وﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ المفاضلة ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻹﻧﺠﺎز"

وتابع ان "اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻤﺮﺣﻠﺘﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ إﻧﺸﺎء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﺒﺎدل ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ (اﻟﺘﻴﺎر المستمر(CDVH، بين اﻟﻌﺮاق ودول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ وبين اوروﺑﺎ".

ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ﻧﻔﺴﻪ، ﻛﺸﻔﺖ اﻟﻮزارة ﻋﻦ "اﺑﺪاء ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع رﺑﻂ 2000 ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮاء ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد والمحافظات واﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮزارة ﻗﺪ اﻋﺪﺗﻪ ﻛﺘﺠﺮﺑﺔ لمعرفة ﻣﺪى ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﺷﻤﻮل اﻋﺪاد اﻛﺒﺮ ﻓﻲ المرحلة المقبلة"، كاشفا ﻋﻦ "وﺟﻮد ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ اﻓﻀﻞ اﻟﻌﺮوض".

وتابع ان وزارﺗﻪ "ﺣﺪدت ﻣﺪة ﺗﻨﻔﻴﺬ المشروع ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ارﺑﻌﺔ اﺷﻬﺮ، ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ وﺑﻀﻤﺎن لمدة ﻋﺎم ﻛﺎﻣﻞ وﺑﻮاﻗﻊ ﺛﻼﺛﺔ ﻛﻴﻠﻮواط ﻟﻜﻞ وﺣﺪة اي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل 12 اﻣﺒﻴﺮا ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺰل وﺿﻤﻦ ﺑﻐﺪاد والمحافظات ﻋﺪا اﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن"، ﻣﻨﻮﻫﺎ الى ان "ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺣﺪات ﺳﺘﺮﺑﻂ ﺗﺰاﻣﻨﻴﴼ ﻣﻊ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ".

ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﺧﺮى، اكد ان "الملاكات اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻮزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻧﺠﺤﺖ ﺑﺈدﺧﺎل ﻣﺸﺮوع ﺧﻂ (المنصورية – ﻛﺮﻛﻮك( 004 )ﻛﻲ ﻓﻲ) ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮك اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻃﻮﻟﻪ 165 ﻛﻢ، وﺑﺠﻬﻮد اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺮﻏﻢ ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻜﻮن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﺮه ﻧﺎﺋﻴﺔ وﺿﻤﻦ بساتين زراﻋﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺘﻤﻼﻛﺎت اﻻراﺿﻲ".

اﻟﻌﺒﺎدي اعتبر ان "اﻟﺨﻂ ﻣﻦ المشاريع المهمة واﻟﻜﺒﻴﺮة ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ 2019 والممول ﻣﻦ ﺣﺴﺎب اﻟﻮزارة ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺘﻬﺎ ﻟﺪﻋﻢ المناطق المحرر واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ"، ﻣﺒﻴﻨﺎ ان "اﻟﺨﻂ ﻳﻤﺘﺪ ﻻﻛﺜﺮ ﻣﻦ 165 ﻛﻢ وﺑﻮاﻗﻊ 420 ﺑﺮﺟﺎ".

واﺿﺎف اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ وزﻳﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ان "اﻟﺨﻂ ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ المنصورية ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ دﻳﺎﻟﻰ وﻳﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎم ﺑ 40 ﻛﻢ وﻳﻤﺮ ﺑﺠﺒﺎل ﺣﻤﺮﻳﻦ وﻣﻨﻄﻘﺘﻲ اﻧﺠﺎﻧﻪ والمفتول اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻴﻚ ﻣﺮورا ﺑﻘﻀﺎء ﻃﻮز ﺧﻮرﻣﺎﺗﻮ وﻳﻌﺒﺮ ﺷﺮق ﻧﺎﺣﻴﺔ داﻗﻮق اﻟﻰ ﻗﻀﺎء ﺗﺎزة واﻟﺮﺑﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻄﺔ ﺗﺎزة 400 وﺻﻮﻻ (ﻛﻲ ﻓﻲ) ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮك".

واﻛﺪ ان "ﻫﺬا اﻟﺨﻂ ﺳﻴﺨﺪم ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﻛﺮﻛﻮك وﻧﻴﻨﻮى وﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﻳﺮﺑﻂ ﺑﻤﺤﻄﺔ ﻛﺮﻛﻮك 400 (ﻛﻲ ﻓﻲ) ﺿﻤﻦ ﻛﺮﻛﻮك - ارﺑﻴﻞ ﺳﻨﺘﺮ وارﺑﻴﻞ ﺳﻨﺘﺮ ﺷﺮق الموصل، و(ﻛﺮﻛﻮك – ﺑﻴﺠﻲ) واﻟﺬي ﺳﻴﻌﺰز ﻣﻦ واﻗﻊ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ وزﻳﺎدة اﻟﺴﻌﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ واﻧﺘﻈﺎم اﺳﺘﻘﺮارﻳﺘﻬﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻓﻚ اﻻﺧﺘﻨﺎﻗﺎت اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ، ﻛﻤﺎ اﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻳﻀﺎ ﺧﻄﺎ ﺑﺪﻳﻼ ﻟﺨﻂ ﻛﺮﻛﻮك دﻳﺎﻟﻰ 400 (ﻛﻲ ﻓﻲ) ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮك وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻤﻨﻊ ﺣﺎﻻت اﻻﻃﻔﺎء اﻟﺘﺎم ﻓﻲ المنظومة اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ".

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