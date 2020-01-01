مجموعة صناعية سعودية تعلن عن خسائرها في العراق

أعلنت مجموعة أسترا الصناعية، الأربعاء (01 كانون الثاني 2019)، خسارة الشركة في المشروع المشترك، مع شركة التنمية لصناعة الحديد في العراق، مبينة أن الخسارة تجاوزت خسائره المتراكمة نسبة 100 بالمائة من رأس المال والبالغ 172.5 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان، إن "الخسائر المتراكمة للمشروع المشترك بلغت ما يقارب 1.375 مليار ريال سعودي، كما في 31 كانون الأول 2018"، لافتا إلى أن "الجمعية العمومية غير العادية لشركة مصنع التنمية للحديد انعقدت من أجل تعديل أوضاع الشركة، واتخاذ عدد من القرارات".

وأضاف البيان أن "قرارات الجمعية شملت إطفاء خسائر من قروض وجاري الشركاء التي كانت حصة المجموعة فيه ما يقارب 812.2 مليون ريال، وحصة شركة المسيرة الدولية، التي يوجد لأعضاء بمجلس الإدارة مصلحة مباشرة وغير مباشرة فيها 376 مليون ريال".

وتابع أن "الشركاء قرروا إطفاء باقي الخسائر المتراكمة عن طريق تخفيض رأس المال والبالغ 172.5 مليون ريال ليصبح 28 مليون ريال وعليه ترتفع ملكية أسترا الصناعية في المشروع المشترك من 51 بالمائة إلى 65 بالمائة، كما ارتفعت ملكية شركة المسيرة الدولية من 16 بالمائة إلى 28بالمائة".

وأوضح أنه "قد تم الحصول على الموافقات من الجهات النظامية على قرارات الجمعية أعلاه بتاريخ 31 ديسمبر 2019".

أما بخصوص الأثر المالي على المجموعة فقد أشار بيان الشركة إلى أنه "من الصعب تحديده لاحتياج مناقشة آلية معالجة إعادة الهيكلة، وما سيتم قيده سواء على الأرباح المبقاة أو قائمة الدخل لعام 2019 مع المراجع المستقل".

واختتم البيان أن "صافي القيمة الدفترية لاستثمار المجموعة في المشروع المشترك قد بلغت 333 مليون ريال بتاريخ 30 سبتمبر 2019 وفق القوائم المالية الموحدة الأولية (غير المراجعة)، بينما من المتوقع أن تبلغ صافي القيمة الدفترية لاستثمار المجموعة في المشروع المشترك بعد عملية إعادة الهيكلة وإطفاء الخسائر وارتفاع ملكية المجموعة في المشروع المشترك إلى 65 بالمائة نحو 322 مليون ريال بتاريخ 31 كانون الاول 2019".