الصفحة الاقتصادية

نفط ذي قار تعلن خسارة العراق ١٠٠ الف برميل من الانتاج النفطي


أعلنت شركة نفط ذي قار، اليوم الاحد، عن خسارة العراق ١٠٠ الف برميل نفطي من إنتاجه بسبب غلق أكبر حقل في المحافظة بعد غلقه من قبل محتجين.

وقالت الشركة في بيان إن آبار ومحطات عزل الغاز لحقل الناصرية اغلقت فجر يوم امس السبت (٢٨ كانون الأول ٢٠١٩)، بعد عجز الحكومة المحلية من توفير الحماية لكادر الحقل الذي تعرض للضغوط الكبيرة وقطع الطرق المؤدية للحقل من قبل عشائر تقطن بالقرب من الحقل اضافة لخرجين من أبناء ناحية البطحاء القريبة من منه"، مشيرة الى أن "العراق خسر اليوم ١٠٠ الف برميل نفطي من إنتاجه".

واشارت الشركة الى أن "حقل الناصرية ذات الاحتياطي الكبير والإنتاج والذي خطط له ليصل إلى ٢٠٠ الف من حقول الجهد الوطني الذي شيد من قبل شركة نفط ذي قار علي مساحة تقدر ب ٥٧٨ كم".

وبينت شركة نفط ذي قار، أن "الحقل يجهز محطة كبيرة للغاز افتتحت مؤخرا لتزويد محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز في المحافظة"،

لافتا الى أنها "قدمت خدمات كبيرة ومتنوعة للمحافظة من قبيل اعانات العوائل المتعففة والايتام وذوي الشهداء وإنشاء مشاريع ومدرارس ومراكز طبية والمساهمة في حملات اكساء الطرق واقامة المؤتمرات العلمية بالتنسيق مع الجامعات في ذي قار".

 

وتساءلت الشركة في ختام بيانها، "هل تستحق هذه الشركة أن يضع احدهم عصاه في عجلة حركتها ونموها وتطورها ؟!".

 

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نفط ذي قار تعلن خسارة العراق ١٠٠ الف برميل من الانتاج النفطي
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