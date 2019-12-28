الصفحة الاقتصادية

المالية النيابية: لا يمكننا تمرير الموازنة ما لم نعالج قضية التمويل للعجز فيها


أكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية هيثم الجبوري، السبت، أن العجز بموازنة العام المقبل يصل الى 48 تريليون دينار، وهو عجز واقعي وغير ممول، مشيراً إلى عدم إمكانية تمرير الموازنة في حال لم تُعالج قضية التمويل للعجز.

وقال الجبوري في حديث صحفي، إن "تعديل الإدارة المالية الذي تم استكمال القراءة له، الهدف منه تدوير المبالغ المخصصة للمحافظات في الموازنة المقبلة لتكون آلية وقاعدة متبعة بجميع الموازنات المقبلة بغية استمرار توفير الخدمات بحال عدم إقرار الموازنة لأي سبب".

وأشار الجبوري، إلى أن "موازنة العام المقبل حتى اللحظة تعاني من عجز كبير جداً يصل الى 48 تريليون دينار"، ماضياً إلى القول: "ليس لدينا غطاء لتمويل كل العجز".

وأوضح، أن "25 تريليون دينار من العجز من الممكن معالجتها، ولكن الـ23 تريليون الأخرى ليس لدينا أي أموال لتغطيتها وهذه هي المشكلة التي تسببت بعدم إرسال الحكومة للموازنة إلى البرلمان"، مضيفاً أن "العجز هو عجز واقعي وغير ممول وبحال عدم التفكير بمصادر التمويل فلا يمكننا تمرير الموازنة بهذا الشكل".

 

وكان مقرر اللجنة المالية البرلمانية أحمد الصفار أكد، الأربعاء الماضي، أن حجم العجز المتوقع بموازنة العام المقبل سيصل إلى 48 تريليون دينار، ما يجعله "الأضخم في تأريخ" موازنات العراق، مستبعداً إمكانية إرسال الحكومة الحالية للموازنة كونها حكومة تصريف أعمال.

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