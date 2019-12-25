النفط تدعو الشركات المؤهلة لتنفيذ مشروع الانبوب (العراقي – الاردني) لتقديم عروضها

دعت وزارة النفط، الاربعاء، الشركات والائتلافات المؤهلة لتنفيذ مشروع الانبوب (العراقي – الاردني) لتقديم عروضها الفنية، مبينة انه سيتم اختيار الشركة او الائتلاف المؤهل لتنفيذ المشروع قبل نهاية العام المقبل 2020.

وقال وزير النفط ثامر الغضبان في بيان له انه "تم الانتهاء من تأهيل الشركات التي ابدت رغبتها في المشاركة بتنفيذ مشروع الانبوب "العراقي – الاردني" والذي يتضمن مد المقطع الاول للانبوب داخل الاراضي العراقية "رميلة – حديثة " بمسافة تقارب 700 كم وبطاقة تصميمية 2 مليون و250 الف برميل، ومد المقطع الثاني للانبوب داخل الاراضي الاردنية " حديثة – عقبة " بمسافة 900 كم وبطاقة تصميمية 1 مليون برميل".

واضاف الغضبان ان "الوزارة شكلت في وقت سابق فريق عمل فني بالتعاون مع الاستشاري الدولي لاعداد صيغة العقود القانونية والقضايا المالية والمواصفات الفنية لتنفيذ المشروع"، مشيراً الى ان "الوزارة وضعت جدولاً زمنيا ً تضمن دعوة الشركات للتاهيل وتقديم العروض الفنية".

واوضح الغضبان ان "الوزارة حددت نهاية ايار المقبل موعداً نهائيا لاستلام العروض الفنية للمشروع من الشركات المؤهلة، بعدها ستتم دراسة العروض واختيار المناسب منها مع الاخذ بنظر الاعتبار المصلحة العامة وبما يحقق أهداف وخطط الوزارة"، لافتا الى ان "الوزارة ستدعو الشركات أو الائتلافات لتقديم العرض النهائي لاحقا، وسيتم حسم الموضوع واختيار الشركة او الائتلاف المؤهل لتنفيذ المشروع قبل نهاية العام المقبل 2020".