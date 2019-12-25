العراق يعلن تصدير اكثر من 100 مليون برميل نفط خلال شهر

اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر تشرين الثاني الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (105) مليوناً و(14) الف و(747) برميلا، بإيرادات بلغت (6) مليارات و(304 ) مليون و(928) الف دولار.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (102) مليونا و(5) الف و (95) برميلا ، بإيرادات بلغت (6) مليارات و(137 ) مليونا و (648) الف دولار ،

فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (2) مليون و(381) الف و(65) برميلا ، بايرادات بلغت (140) مليونا و(663) الف و(780) دولارا ، فيما بلغت الصادرات من حقل القيارة (293) الف و(969) برميلا ، بايرادات بلغت (10) مليونا و(884) الف و(496) دولارا ، فيما كانت الكميات المصدرة عبر مصفى الصمود الى الاردن (334) الف و(618) برميلا بايرادات بلغت (15) مليونا و(732) ألفا و(434) دولارا

واوضح جهاد ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ (60.039) دولاراً.

واشار الى ان الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (35) شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي .