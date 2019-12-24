الصفحة الاقتصادية

"دانة غاز" تتسلم 42 مليون دولار كأرباح من "بيرل" في كردستان


أعلنت شركة "دانة غاز" الإمارتية، الثلاثاء، أنها تسلمت توزيعات أرباح استثنائية بقيمة 42 مليون دولار من شركة "بيرل بتروليوم" للطاقة التي تتركز أعمالها في إقليم كردستان العراق.

وقالت الشركة، إن "هذه الدفعة النقدية تأتي بعد توزيع 120 مليون دولار من أصل 400 مليون دولار كانت حكومة إقليم كردستان قد سددتها إلى شركات الائتلاف بموجب اتفاقية التسوية التي تم التوصل إليها في اب 2017"

وأضافت، أن "المبلغ الكلي تم الاحتفاظ به في حساب بيرل بتروليوم المصرفي، بانتظار توفر التمويل الخاص بتطوير حقل خورمور".

وتقوم "دانة غاز"، التي تقوم بتطوير حقول خور مور وشمشمال في شمال العراق من خلال شركة "بيرل" للبترول، بإنتاج معظم النفط والغاز في العراق ومصر. وقد أضرت المبالغ المستحقة الدفع من كلا البلدين بقدرة المنتج على الاستثمار وسداد الدائنين. وتسعى الشركة، التي لديها نحو 298 مليون دولار من النقد في نهاية اذار، إلى إعادة التفاوض بشأن شروط حول السندات الإسلامية بقيمة 700 مليون دولار تقريبا في أكتوبر.

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"دانة غاز" تتسلم 42 مليون دولار كأرباح من "بيرل" في كردستان
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