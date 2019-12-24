هيأة المنافذ تعلن افتتاح منفذ مندلي الحدودي

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، عن افتتاح منفذ مندلي الحدودي، مبينة ان ذلك جاء بعد موافقة رئيس الوزراء "المستقيل".

وقالت الهيئة في بيان ان "رئيس هيأة المنافذ الحدودية كاظم العقابي افتتح اليوم منفذ مندلي الحدودي بشكل رسمي امام الحركة التجارية بين العراق وايران".

واضافت ان "ذلك جاء بعد موافقة رئيس الوزراء وبحضور محافظ ديالى مثنى التميمي"، مشيرة الى ان "مدير منفذ سومار مثل الجانب الإيراني".

وكانت هيأة المنافذ قد اعلنت الاحد (١١ اب ٢٠١٩)عن اغلاق مؤقت لمنفذ مندلي لغرض اتخاذ الاجراءات اللازمه لتطويره.