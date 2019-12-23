الصفحة الاقتصادية

تسويق النفط تعلن اكمال تحميل اول ناقلة من منتوج زيت الوقود


اعلنت شركة تسويق النفط "سومو"، اليوم الاثنين، انها اكملت تحميل اول ناقلة من منتوج زيت الوقود المصدر من مصفى البصرة عبر الانبوب.

وقالت "سومو" في بيان صحفي، إنه استنادا الى ماتم اقراره من قبل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد في جلسته الخامسة عشر المنعقدة بتاريخ 10/7/2019 والتي نصت على حصر عملية تسويق النفط الاسود بشركة تسويق النفط (سومو)، قامت الشركة بالاعلان عن كمية المنتوج المتاحة للتصدير لشهر كانون الاول 2019 وكانون الثاني 2020 حيث تم تحميل الناقلة الاولى للكمية المباعة لشهر كانون الاول 2019، مؤكدة ان اجمالي الايراد الاضافي المتحقق من بيع الشحنة اضافة الى ثلاث شحنات اخرى سيجري تحميلها لاحقا قد بلغ بحدود (81) مليون دولار عند مقارنته مع الالية السابقة للبيع خارج سياقات شركة تسويق النفط.

واكدت شركة تسويق النفط، أنها ماضية بتحقيق هدفها في الارتقاء الى مصاف الشركات التسويقية العالمية الكبرى بفضل ما تمتلكه من كوادر متخصصة تعمل من اجل تسويق كامل الكميات المتاحة للتصدير فضلا عن تحقيق افضل الاسعار الممكنة للنفط الخام والمنتجات النفطية العراقية رغم تحديات وظروف السوق النفطية العالمية ومتغيراتها.

 

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تسويق النفط تعلن اكمال تحميل اول ناقلة من منتوج زيت الوقود
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