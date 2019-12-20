الصفحة الاقتصادية

وزير النفط يعلن اطلاق اكثر من الف فرصة عمل إضافية لابناء ذي قار


اعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، اليوم الجمعة، عن إطلاق اكثر من الف فرصة عمل إضافية جديدة لإبناء محافظة ذي قار .

وقال وزير النفط ثامر عباس الغضبان في بيان صدر عقب استقباله محافظ ذي قار وكالة أباذر العمر،، ان الوزارة وبالتعاون والتنسيق مع المحافظة والشركات النفطية وشيوخ العشائر وتنسيقية التظاهرات السلمية شرعت بوضع آليات التعاقد وإعداد استمارة التعيين لإبناء المحافظة ، واستنادًا الى مبدأ العدالة والاستحقاق والحاجة والتخصص .

واضاف الغضبان ان إطلاق فرص العمل الجديدة جاء استجابة للمطالبات المشروعة لابناء المحافظة تضاف الى اعداد الفرص السابقة من الدرجات الوظيفية التي وفرتها الوزارة لإبناء المحافظة في شركة نفط ذي قار .

وشدد وزير النفط على حرص الوزارة وشركاتها النفطية في المشاركة الفاعلة بالنهوض بالواقع الخدمي للمحافظة من خلال تنفيذ ودعم عدد من المشاريع الخدمية ، بالتعاون مع الجهات المعنية في ذي قار، مؤكدا ان الوزارة تعمل على تطوير المنشآت النفطية والاستثمار الأمثل للغاز في المحافظة من خلال عقود مشاريع واعدة ، فضلاً عن انسيابية توفير الوقود للمواطنين (البنزين ، الكاز، النفط الابيض ، الغاز السائل) بإنسيابية عالية رغم الصعوبات والتحديات التي تواجه المدينة بسبب التظاهرات والاعتصامات وقطع الطرق وغير ذلك.واشاد الغضبان بابناء محافظة ذي قار العريقة بحضارتها وتاريخها، وحرصهم على حماية المنشاءات النفطية القريبة من مناطقهم ، محذراً في الوقت ذاته من بعض التصرفات الفردية غير المسؤولة لعدد من المحسوبين على التظاهرات السلمية ، ومحاولتهم تعطيل وإعاقة العمل أوالاعتداء على الموظفين وابتزازهم ومنعهم من اداء واجباتهم الرسمية ، وان هذه الأفعال والممارسات الخاطئة تؤدي بدورها الى تدهور الواقع الخدمي في المحافظة ، فضلاً عن انها تمثل رسالة خاطئة للاستثمار وبيئة طاردة لها ، وان المواطن هناك سيكون هو المتضرر الرئيس من جراء ذلك ، وان المسؤولية الوطنية والأخلاقية تتطلب من الجميع التعاون مع الوزارة والتصدى لكل من يحاول العبث بالمقدرات الاقتصادية للبلاد.

من جانبه اشاد محافظ ذي قار وكالة اباذر العمر بإستجابة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط بأطلاق درجات وظيفية جديدة لابناء المحافظة ، مضيفاً بإنه قد تناول ايضاً مع وزير النفط الواقع الخدمي في المحافظة وسبل النهوض والارتقاء به بالتعاون مع الوزارة والشركات النفطية ، فضلاً عن استعراض خطط الوزارة لتطوير الحقول النفطية واستثمار الغاز في المحافظة.

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