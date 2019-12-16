النفط يرتفع مع انتعاش الاتفاق التجاري بين الصين وأميركا

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مع انتعاش الاتفاق التجاري بين الصين وأميركا.

وتداول مزيج برنت على ارتفاع بلغ 0.09 سنت أو ما يعادل 0.14% ليصل إلى 65.37 دولاراً، فيما ارتفع غرب تكساس الوسيط 0.10 سنت أو ما يعادل 0.17%، ليصل إلى 60.08 دولاراً.

وألغت الولايات المتحدة بموجب اتفاق مع الصين التعريفات المقرر فرضها في 15 كانون الأول الماضي. وفي المقابل، تستمر بكين في زيادة المشتريات الزراعية.

وقال مكتب الممثل التجاري إن التعريفات بنسبة 25% المفروضة على 250 مليار دولار من الواردات الصينية، و7.5% من الضرائب المفروضة على 120 مليار دولار ستظل قائمة.

وقال ترامب إن المفاوضات التجارية للمرحلة الثانية ستبدأ فورًا، بينما أوضحت بكين أن المرحلة الثانية مرهونة بتطبيق المرحلة الأولى.

وقال آدم سرحان: "مع كل ما حدث على مدار 17 شهر، نتوقع تفاصيل دقيقة حول ما اتفقت عليه الجهتان، لقياس نجاح المفاوضات المستقبلية".

وسجل الإنتاج الصناعي، ومبيعات التجزئة الصينية نموًا في المبيعات، تسارع بوتيرة تفوق المتوقع لشهر تشرين الثاني، وهذا ما قدم بعض الدعم لأسعار النفط، حد من السقوط.