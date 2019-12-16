الصفحة الاقتصادية

ثمار خطة عبد المهدي الزراعية يقطفها الشعب الان ... ايقاف استيراد 30 منتجاً زراعياً وحيوانياً


نتيجة لخطة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الزراعية الناجحة ها هو الشعب العراقي يقطف ثمار هذه الخطة 

حيث اعلنت وزارة الزراعة عن ايقاف استيراد 30 منتجاً زراعياً وحيوانياً لدعم المنتج الوطني.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن مستشار وزارة الزراعة مهدي القيسي قوله انه تم "ايقاف استيراد 30 منتجاً زراعياً وحيوانياً والاعتماد على الإنتاج الوطني منها الطماطم والبطاطا والجزر والذرة والثوم واللهانة وبيض المائدة والدجاج إضافة الى الأسماك".

واضاف ان "الوزارة أنتجت أربعة ملايين و700 ألف طن من محصول الحنطة مما يغطي 90 بالمئة من البطاقة التموينية، فضلا عن توزيع 277 ألف طن من بذور الرتب العليا للحنطة الى الفلاحين التي تغطي نحو 85 بالمئة من حاجة الفلاحين لزراعة الحنطة".

يذكر أن وزارة الزراعة منعت في وقت سابق استيراد 17 محصولاً زراعياً بالإضافة إلى الدجاج والبيض والأسماك لوفرتها في الاسواق المحلية ودعما للفلاحين والمربين للنهوض بالاقتصاد الوطني.

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ثمار خطة عبد المهدي الزراعية يقطفها الشعب الان ... ايقاف استيراد 30 منتجاً زراعياً وحيوانياً
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