وزارة الصناعة تؤكد تحقيق الاكتفاء الذاتي لمنتوجات الالبان قريبا

أكد وزير الصناعة والمعادن صالح عبد الله الجبوري، الاحد، تحقيق الاكتفاء الذاتي لمختلف منتجات الألبان قريبا بعد التطور والنقلة النوعية الحاصلة في عمل وإنتاج مصانع البان أبو غريب.

وقالت الوزارة في بيان ، إن "وزير الصناعة والمعادن صالح عبد الله الجبوري اجرى اليوم جولة تفقدية في مصانع البان أبو غريب بالجهود الجبارة المبذولة من قبل الشركة العامة للمنتوجات الغذائية والعاملين في مصانع البان أبو غريب لتطوير العملية الإنتاجية وتنويع المنتجات وإضافة خطوط إنتاجية جديدة، وثمن الوقفة المشرفة للمواطن العراقي في حملته الوطنية لدعم وتشجيع المنتج المحلي".

ونقلت البيان عن الجبوري قوله، إن "زيارته الميدانية تهدف بشكل أساسي لتشجيع العاملين في مصانع البان أبو غريب كونها علامة عراقية مميزة وتحضى بانتشار واسع وللإطلاع على الخطوط الإنتاجية الجديدة والتطور الحاصل والمنتجات الجديدة التي تم طرحها إلى السوق المحلية كونها تسهم في تشغيل الأيدي العاملة وتوفير فرص العمل وتقليل البطالة وتلبية حاجة السوق المحلية".

وأضاف، أن "خطط الوزارة تهدف الى تشغيل وتطوير الشركات والمصانع التابعة لها باختيار شريك حقيقي من القطاع الخاص لمواكبة التكنولوجيا الحديثة والمواصفات القياسية المعتمدة"، مستشهداً بـ"نجاح تجربة الاستثمار مع شركة مكاء كوناي التركية المستثمرة لمصنع البان أبو غريب وماحققته من تطور وإضافة ملموسة وواضحة للعمل والإنتاج في المصنع".