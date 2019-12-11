الصفحة الاقتصادية

وزير التجارة يعلن اعتماد المنتج الوطني بتجهيز البطاقة التموينية بـ2019


أعلنت وزارة التجارة، الأربعاء، اعتمادها على المنتج الوطني بنسبة 87% في تجهيز مفردات البطاقة التموينية خلال خطة التجهيز لعام 2019، وجاء ذلك في ظل تصاعد مستوى الانتاج المحلي للحنطة المحلية كذلك بالنسبة للسكر وزيت الطعام.

وقال وزير التجارة محمد هاشم العاني، في بيان ان "عام 2019 شهد اعتمادا كبيرا على المنتج الوطني في اطار برنامج اتخذته الوزارة في دعم المنتج الوطني وضرورة ان يأخذ دوره الطبيعي في تلبية احتياجات البطاقة التموينية وغيرها من المشاريع التي تعمل بها دوائر وشركات الوزارة"،

لافتا إلى أن "نسبة الاعتماد على المنتج الوطني وصلت الى 87‎%‎ وأن النسبة المتبقية تتمثل إلى الحاجة من مادة الرز نتيجة عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج الرز المحلي".

واضاف العاني ان "تجهيز مفردات السكر وزيت الطعام والحنطة اعتمدت بشكل كامل على المنتج الوطني الذي يعد منافسا حقيقيا للمنتوج الاجنبي في ظل الاهتمام الذي منحه البرنامج الحكومي لدعم الصناعات الوطنية واعطائها الدور الاهم في التعاقدات التجارية التي تجريها الوزارة لتأمين المفردات الغذائية والتي حققت هذا العام نسب انجاز متقدمة تختلف على السنوات السابقة من حيث التجهيز والنوعية وعدد الوجبات المجهزة التي ازدادت في مواد الطحين بواقع عشرة حصص وزيت الطعام والسكر بواقع ثمانية حصص".

وتابع "اما الرز فقد اولينا اهتماما استثنائيا لحملة تسويق الشلب ونأمل ان تحقق نسبة زيادة عن الاعوام السابقة"، مشيرا الى ان "كميات الحنطة المسوقة هذا العام تغطي الحاجة المحلية بشكل كامل وتحقق وفرة وهذا انجاز يتحقق لاول مرة في العراق نتيجة الاهتمام الذي اولته الحكومة لهذا المحصول الاستراتيجي المهم الذي يشكل اولوية في تأمين الامن الغذائي ويسهم في رفع مستوى المعاشي للفلاح العراقي ويفتح امامه افاق لتطوير عمله في تطوير القطاع الزراعي".

وبين وزير التجارة أن "ماتحقق من انجاز في اطار دعم المنتج الوطني خلال عام من عمر الحكومة يمثل حالة ايجابية مهمة ساهمت في تطوير الصناعات الغذائية المحلية واعطت الفرصة لبناء معامل ومصانع تعنى بصناعات السكر وزيت الطعام فضلا عن الاهتمام بزراعة الحنطة والشلب وباقي المواد الاستراتيجية التي تشكل اولوية في تأمين الامن الغذائي للشعب العراقي".

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