المنافذ: جهات فاسدة تقوم باحتجاجات في بعض المنافذ لتمرير مواد غير صالحة للاستخدام

كشفت هيئة المنافذ الحدودية، الاربعاء، عن قيام جهات فاسدة باحتجاجات في بعض المنافذ لتمرير مواد غير صالحة للاستخدام.

وقالت الهيئة في بيان لها ان "هنالك جهات فاسدة وعابثين بأمن البلد يحاولون أن يقللوا من قيمة نجاحات الهيئة واجراءاتها الصارمة التي فرضتها على جميع منافذها البرية والبحرية والجوية والتي من خلالها تم فرض سلطة القانون وسلطة الدولة الاتحادية على جميع منافذها".

واضاف ان "هناك بعض هذه الجهات تقوم بحملة احتجاجات في بعض المنافذ والتي ترافق إعمال اللجان التدقيقية والمكلفة من قبل هيئة المنافذ الحدودية، ومن خلالها يحاولون استخدام تلك الاحتجاجات كوسيلة ضغط ليتم تمرير المواد غير الصالحة للاستخدام وبدون اخضاعها للتفتيش والتدقيق والشروط الخاصة المتبعة في الدوائر العاملة في منافذنا".

واكدت الهيئة انها "حريصة على تأمين كافة منافذها البرية والبحرية والجوية من حالات التهريب والتزوير والتلاعب والتشديد على عدم استغلال ضعاف النفوس لإدخال كل ماهو ممنوع إلى البلد وأن الهيأة ماضية في توجهها في احكام السيطرة على كافة المنافذ الحدودية وبما يضمن ايقاف الهدر في المال العام وحماية المستهلك والمنتج العراقي".

ويرتبط العراق مع الدول المجاورة من خلال 13 منفذ حدودي، إضافة إلى خمسة منافذ جوية وخمسة منافذ بحرية ويعتبر منفذا الوليد وربيعة مع سوريا، ومنفذ طريبيل مع الأردن، ومنفذ عرعر مع السعودية، ومنفذا الشلامجة والمنذرية مع إيران، ومنفذ إبراهيم الخليل الذي يربط العراق ب‍تركيا من ابرز المنافذ الحدودية.