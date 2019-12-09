إيران تعلن تمديد عقد تصدير الكهرباء إلى العراق

أعلن وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان، الاثنين، أن عقد توريد الكهرباء للعراق سيمدد قطعا.

وذكرت وكالة فارس الايرانية نقلا اردكانيان بأن "عقد توريد الكهرباء للعراق سنوي، على غرار الموازنة العامة في هذا البلد".

وأضاف أن "ايران أبرمت بروتوكل تعاون مع العراق يمتد لثلاث سنوات بغية تقديم المساعدة لصناعة الكهرباء العراقية في كافة الابعاد، حيث إن بوثيقة تصدير الكهرباء بند يذكر استمرارية توريد الكهرباء لهذا البلد طالما يطلب ذلك".

واكد أن "العقد سيتم تمديده حتما، بجانب اجراء المزامنة بين نظم كهرباء ايران والعراق نحو شهر قادم بحسب جدول الاعمال المقرر".

ويستورد العراق من ايران الطاقة الكهربائية عبر اربع خطوط، فيما يستورد ايضا الغاز الجاف لتشغيل بعض المحطات الكهربائية، ويعاني العراق بشكل كبير من نقص بالطاقة ويستورد من دول الجوار لتقليل العجز فيها .