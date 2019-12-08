الكهرباء تعلن ايقاف التعيينات لمحدودية التخصيصات المالية

اعلنت وزارة الكهرباء، الاحد، عن ايقاف التعيينات في الوزارة لمحدودية التخصيصات المالية.

وقالت الوزارة في بيان ، إنها "سعت إلى تحويل أبناءها من موظفي العقود إلى الملاك الدائم وتحويل الاجراء اليوميين إلى عقود وبادرت إلى احتواء معظم الطلبات الخاصة بالتعيينات ضمن تشكيلات الوزارة في بغداد والمحافظات وبمختلف الاختصاصات وبصيغة الاجراء اليوميين والتي اسهمت بشكل كبير في تخفيض نسبة البطالة"، مشيرة الى ان "الاعداد الكبيرة التي تم تعيينها تعتبر الأعلى مقارنة بالوزارات الاخرى".

واضافت انه "نظرا لمحدودية التخصيصات المالية، فضلآ على عدم وجود البدلاء من الاجراء اليوميين للذين يرومون التعيين فانه تقرر إيقاف كافة التعيينات بشكل نهائي وكامل ووقف اجراءاتها استنادآ لذلك".

يذكر ان وزارة الكهرباء اعلنت في وقت سابق عن فتح تعينات اسوة ببعض الوزارات الاخرى لبعض حاملي الشهدات التخصصية.